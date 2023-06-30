美國總統拜登周四接受MSNBC主持人華勒絲（Nicolle Wallace）電視直播專訪，還等不及插廣告，就中途離席了。

美國總統拜登周四接受MSNBC主持人華勒絲（Nicolle Wallace）電視直播專訪，還等不及插廣告，就中途離席了。

據福斯新聞（Fox News）和《紐約郵報》（New York Post）29日報導，就在華勒絲感謝80歲的拜登難得接受專訪時，他不顧攝影機還在拍，便離開座位，和主持人握完手，隨即自顧自離開了。由於拜登直接從華勒絲身後走掉，她只得臨機應變，要觀眾「別走開」，而節目也被迫插入廣告。

WHAT ON EARTH IS JOE BIDEN DOING?



It's live TV! pic.twitter.com/L42OhEmCk3 — Steve Guest (@SteveGuest) June 29, 2023

有些人猜，這位美國史上最年長的總統可能急著要去什麼地方。美國媒體監督組織「媒體研究中心」（Media Research Center）副主編方達卡羅（Nicholas Fondacaro）推測，「跑廁所嗎？還沒插廣告，拜登就離座，怪怪地離開了。」

而媒體和政治顧問普法夫（Jim Pfaff）則推文說，「噢，老天！拜登真不知道在幹嘛。」

在這次將近20分鐘的專訪中，拜登主要表達了對最高法院判決，哈佛大學和和北卡羅來納大學採「平權措施」招生違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素的看法。他甚至直言，「我認為，這是個錯誤」。

事實上，在這次專訪直播中，拜登談的並不多，而華勒絲也手下留情，沒提太尖銳棘手的問題。