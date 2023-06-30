國道1號南下2.5公里台62閘道口30日上午9時發生3車連環追撞事故，幸駕駛均僅輕傷。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

台62接國1閘道3車連環撞，小客車「撞成廢鐵」幸僅輕傷。

國道1號南下2.5公里於台62線接國道之閘道口30日上午9時許傳出連環車禍，共有3台車子追撞，其中黑色小客車疑似被追撞後失控撞向好致電桿，導致車頭及車尾均嚴重受損近全毀，幸好駕駛3人均僅輕傷，由消防人員現場處理後，送汐止國泰醫院救治。至於詳細肇事原因，還有待後續調查釐清。

白色小貨車撞擊後卡向左側護欄。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

黃色計程車也遭受波及，撞到左側護欄。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局表示，於30日9時16分許接獲通報，於國道1號南下2.5公里處，也就是要下台62轉國道1號的閘道口處，發生3台車連續追撞事故，當下出動仁愛及暖暖分隊共5車、10隊員前往救治。

消防員抵達現場後，只見1台小貨車疑似追撞後失控撞向左側護欄；1台黑色自小客車則是被撞後撞向右側號誌桿，車頭車尾受損嚴重接近全毀；另1台計程車也被波及撞向左側護欄。幸好3位駕駛均僅有輕傷，後分別送至汐止國泰醫院救治。

基市消防局消防員趕抵現場搶救。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

消防員救治小貨車司機。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

消防局說，現場處理將受傷人員分別送醫救治後，後續已移交國道警察處理，至於詳細肇事原因，還有待後續進一步調查釐清。