易飛網2022年營運雖仍受疫情影響，但隨著疫情趨緩及國境開放，合併營收4.35億元、年增近1.2倍，為近3年高點。營業虧損0.65億元、虧損年減26.94％，為近6年最佳。歸屬母公司稅後虧損0.47億元、虧損年減達33.99％，每股虧損1.26元，雙創近3年最佳。

受惠國境開放後出國旅遊需求湧現，易飛網2023年首季歸屬母公司稅後淨利0.49億元、每股盈餘0.12元，成功轉虧為盈、雙創近6年高點。5月自結合併營收1.87億元，月增14.77％、年增達近4.21倍，一舉刷新歷史新高。

累計易飛網前5月自結合併營收7.07億元、年增達5.4倍，創近7年同期高點。前4月自結稅前淨利981萬元、歸屬母公司稅後淨利914萬元，每股盈餘0.22元，較去年同期虧損1954萬元、1901萬元、0.52元顯著轉虧為盈。

易飛網董事長周昀生表示，集團過去以全台首家網路旅行社（OTA）自居，以自由行及機票為主要產品、採B2C銷售模式。疫情期間為求生存調整銷售策略，已逐步轉型為B2C+B2B2C，除了過去累積的150萬會員，疫情期間開發的近千家同業亦是協助分銷的重要網路。

周昀生指出，精準掌握市場脈動及需求為集團邁向成功的另一關鍵，易飛網疫後加重團體旅遊銷售比重，亦跨足包機及包船策略模式，抓緊客製化市場商機，輔以OTA技術與經驗成功提升銷售成績，甚至超越過去的易飛網，成為國內新主流旅行社。

周昀生說明，易飛網4月已陸續啟動包機及包船，包機熱門航點包含日本佐賀、越南峴港及離島馬祖，商品愈發完整，展望下半年，因應疫後航空公司人力受限的情況，易飛網將加強季節性的日韓及東南亞短線包機，並開發二線城市，提供旅人更充足的機位數。

同時，易飛網亦將積極擴展旅遊版圖，正式宣布進軍長線市場，以歐洲及中東為重點航線，提升產品覆蓋率，首波規畫以「極光」及「特色聖誕市集」為主題的歐洲旅遊，並將代理阿聯假期，帶旅人前往杜拜、摩洛哥與突尼西亞等中東旅遊熱點。

周昀生表示，易飛網疫情期間致力經營國旅，未來仍列為布局重點，同時將挹注集團資源擴大桃機櫃檯服務據點。目前每月服務人次約5萬人次，約恢復疫前5成，期盼年底前入境人流倍增，推升集團旅遊周邊元件產品線營收表現。

周昀生進一步指出，明年易飛網將跨足郵輪市場，首波推出歌詩達莎倫娜號規畫春季日韓賞櫻遊程，接續有「飛航郵輪」托斯卡尼號遊阿拉伯半島及冬季的MSC地中海榮耀號，提供國人更多元的出國選擇。