台南市北區開元陸橋即將於7月5日封閉拆除，開元路銜接北門路交通至少中斷2年，市府交通局預估大量車流將改道前鋒路及東豐路，除將前鋒路車道擴增為雙向4車道外，東豐路平交道也將擴充為雙向6車道，並設置左轉專用車道與時相，以增加道路容量紓解車流。

交通局還預估，改道前鋒路的車流，也會改行小東路地下道或民族路四維地下道，因此調整小東地下道車道，實施雙向快車道禁止右轉，以及開放2.1米以下小型車利用慢車道右轉；至於民族路四維地下道東往西方向，也將實施禁止左轉措施，以簡化路口車流行向提升紓解車流效率，相關管制措施將於7月5日同步實施。

交通局長王銘德指出，交通局規畫開元路橋拆除後，周邊路口標誌、標線及號誌等配套措施，除前鋒路及東豐平交道提升車道容量外，經擴大檢視小東路地下道及民族路四維地下道目前行車情形後，也提出相關調整與行車管制配套措施。

其中，小東路地下道為快、慢車道分隔路型，為免快車道右轉汽車與慢車道左轉機車衝突，原地下道前後路口均為多時相號誌，但因各時相所能分得綠燈時間有限，為快速紓解未來改道後，車輛在小東路地下道前後路口大量的左轉需求，因此調整小東地下道車道配置，並實施雙向快車道禁止右轉措施，以簡化路口車流行向與號誌時相，增加左轉綠燈的時間。

另外，經相關單位現場會勘後，還決定設置限高門架並開放2.1米以下小型車通行慢車道及右轉，以減輕對右轉車輛造成的不便；同時提醒超過限高車輛如有右轉需求，不要再行駛小東地下道，請提前改道東豐路平交道或民族路四維地下道。

交通局還說，為加快紓解改道民族路四維地下道往西的車流，民族路四維地下道與北門路口，也將實施東往西方向快車道禁止車輛左轉，以免左轉車流影響直行車流續進。