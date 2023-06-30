中藥商公會全聯會26年前行賄立委遊說修法案，檢方在2008年起訴8名前任及時任立委，官司爭訟至今逾15年，2人死亡、5人無罪確定，僅存的「唯一」被告邱垂貞，最高法院駁回上訴，維持台灣高等法院更五審認定，依不違背職務收賄罪將他判刑3年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得500萬確定，已通知檢方啟動防逃機制。

本案是因中藥調劑權1993年遭修法刪除，改成需要通過國家考試才能調劑，時任中藥商全聯會理事長的徐慶松，涉嫌向地方公會募得3900多萬元，組成「修法推動小組」向時任立委邱垂貞等人送錢遊說。

立法院1998年通過相關藥事法修正案，但後來被揭發立委收賄醜聞，2008年最高檢察署特偵組起訴8名前任及當時的立委李俊毅、趙永清、許舒博、馮定國、廖福本、邱垂貞、林光華、陳鴻基。

一審只有廖福本、邱垂貞被判刑，其他6名立委都獲無罪判決，二審高院逆轉改判8名立委都有罪，之後案件在二、三審間來回，2013年最高法院維持更一審認定，將李俊毅、趙永清、陳鴻基判決無罪確定，廖福本因死亡判公訴不受理。

後來林光華、馮定國（已死亡）及許舒博也陸續獲判無罪確定；遭起訴立委中，僅邱垂貞從一審到高院更四審都認定有罪，但去年最高法院認為，須釐清收錢與立委職務有無對價關係，發回更審。

高院更五審認為，邱垂貞知道對方送錢，是為了求他推動修法，他與中藥商公會全聯會成員達成收受賄賂的意思合致，他收500萬與其職務上行為有對價關係，構成貪汙罪的不違背職務收賄罪。

合議庭斥責邱，縱使他認為該立法有忽視傳統，剝奪中藥商利益情形，應予修正，也不得利用職務行為收受特定利益團體賄賂，使國家法紀與公務員官箴蕩然無存，將他判刑3年10月，上訴後，最高法院駁回定讞。