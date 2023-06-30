俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日的一日兵變雖轉瞬落幕未讓俄國陷內戰，烏克蘭與美、歐官員透露華府立場已鬆動，開始考慮援烏此前一直不願給的長程地對地飛彈系統。

「華爾街日報」披露，美國的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）射程約300公里，足供烏軍能從離前線很遠的後方打擊俄軍目標。美國總統拜登一直沒批准援烏這套系統，部分是基於美方官員擔心烏克蘭會拿來深入打擊俄國境內從而升溫戰事。

但美、歐官員已看到些許跡象，顯示此前不情願軍援陸軍戰術飛彈系統的白宮開始意識到今後幾週內加大支持烏克蘭作戰已有迫切必要。在上週末俄國內部因瓦格納傭兵集團（Wagner Group）兵變未遂產生動蕩之際，美、歐認為現在可能是援烏更先進武器的時機。

歐洲官員希望美國在陸軍戰術飛彈系統也能比照之前處理M1艾布蘭（Abrams）主戰坦克與高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）的作法－即起初雖不願但後來仍放行。

烏克蘭國防部一名高層透露，基輔最近幾週接獲正面信號，美國已開始在考慮軍援陸軍戰術飛彈系統。烏克蘭官員一直主張他們迫切需要這套飛彈，用以深入打擊俄軍發射無人機襲烏的克里米亞半島內軍事基地。

目前白宮國家安全會議或五角大廈均未就此消息回應。

烏軍若拿到陸軍戰術飛彈系統，將能迫使俄軍把補給與指揮中心從前線後撤逾300公里，讓前線俄軍補給更困難。

美軍的陸軍戰術飛彈系統有Block1、Block1A兩型，前者射程約165公里、後者約298公里。

從華爾街日報繪製的地圖來看，烏軍若拿到Block1，整片俄佔區乃至一半克里米亞都在打擊範圍內；若是Block1A，更可深入打擊到俄國境內數百公里的庫斯克（Kursk）、佛洛尼斯（Voronezh）、羅斯托夫（Rostov）等地和克里米亞全境。