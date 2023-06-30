由於外表出眾被稱為「丹麥甜心」的前球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），2020年宣布退休回歸家庭，但在告別賽場將近3年半後，沃茲妮雅琪日前驚喜宣布她將正式復出網壇，預計將以加拿大大師賽做為回歸首戰，並把目標放在下半年的美網以及明年巴黎奧運。

2019年沃茲妮雅琪宣布，自己將會在隔年澳網結束後高掛球鞋，結束15年職業生涯，該年澳網女單第3輪碰上突尼西亞女將嘉柏（Ons Jabeur），苦戰三盤最終落敗，沃茲妮雅琪賽後止不住淚水，向現場球迷致謝後揮別球場，嘉柏則在當時刷新個人在大滿貫最佳成績。

沃茲妮雅琪15歲時就在職業網壇效力，生涯一共奪下30座巡迴賽單打冠軍，並在2010年登上球后寶座，但沃茲妮雅琪生涯的第一座大滿貫冠軍，卻直到2018年澳網決賽擊敗羅馬尼亞名將哈麗普（Simona Halep）才順利入手，足足讓她等了13年才終於圓夢。

2019年沃茲妮雅琪和前NBA勇士球星大衛李（David Lee）完婚，並決定以家庭為重，同時身受類風濕性關節炎困擾的她，也為了多花時間投入對該疾病的瞭解，所以做出引退的抉擇。沃茲妮雅琪透過時尚雜誌《Vogue》談到復出動機，表示自己在生完第2個孩子後才重拾球拍，在打球時是自己最快樂、最放鬆的時候，加上丈夫大衛李給予足夠支持，沃茲妮雅琪於是有了回歸的想法。