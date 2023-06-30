Sacramento Kings forward Harrison Barnes – a key part of the franchise’s rise into Western Conference contention – has agreed on a new three-year, $54 million contract extension, his agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/JCT4RUayt7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日接獲經紀人薛瓦茲爆料，國王確定將跟哈里生巴恩斯完成3年5400萬美元續約，合約當中包含10％交易保證金，巴恩斯上季打滿82場例行賽，平均可拿15.0分、4.5籃板，就連國王7場季後賽也都全部打滿，場均10.7分、3.4籃板。

哈里生巴恩斯在2012年第7順位被勇士，且跟隨勇士拿下2015年總冠軍，但因勇士2016年夏天簽下杜蘭特，讓巴恩斯只能宣告跳槽獨行俠，來到2019年2月7日，巴恩斯在比賽期間突然接到自己被交易到國王消息，接著跟國王簽下4年8500萬美元合約。

國王會在今年自由市場開放前夕，趕緊續簽哈里生巴恩斯的主因，除了他毫無傷退的「全勤」紀錄，他更是國王上季能夠拿下48勝34敗穩居西區第3種子的功臣之一，儘管國王季後賽首輪以3比4遭到勇士淘汰出局，國王當然還是想要留住這名31歲好手。