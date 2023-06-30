范宏二為全台首位直腸外科專科醫師，在杏林界服務達67年，如今已高齡91歲的范宏二於30日正式榮退。（楊舒婷攝）

范宏二為全台首位直腸外科專科醫師，在杏林界服務達67年，如今已高齡91歲的范宏二於30日正式榮退。范宏二也於退休當日在博田國際醫院舉辦榮退儀式，為醫界付出的大半輩子的他表示，行醫67年來天天掛念著醫界的點滴，最引以為傲的便是當初將直肛科引進台灣，造福台灣病患。

1970年前范宏二在美國Ferguson Hospital接受大腸直腸外科專科訓練，回台後，成為台灣第1位受過正式訓練的大腸直腸外科專科醫師。1976年12月林口長庚醫院成立時，當時范宏二擔任主任，一待就是10年之久，並於1986年轉往高雄長庚醫院。

當時台塑集團長庚醫院創辦人王永慶欽點范宏二擔任高雄長庚醫院首位院長兼科主任，醫學研究、論文發表、臨床醫療，居領先全台灣前位。

范宏二1986年至1996年10年來都在高雄長庚醫院為民眾服務，後為高雄長庚醫院永久名譽院長，直到後來離開高雄長庚醫院，范宏二醫師仍成為開業醫師，繼續為民眾看診服務，往後陸續到博正醫院及其他院所服務。

范宏二最後則是在博田國際醫院繼續為病患看診手術，而范宏二89歲時才正式封刀，如今在高齡91歲時正式榮退，從醫50多年來，范宏二不只醫人更傳承好手技給世世代代，教導過的醫學生將近430多位，孕育出許多醫療菁英人才。他一生的杏林生涯終於在2023年畫上完美的句點。