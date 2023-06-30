2023年6月29日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見聯合國常務副祕書長穆罕默德（Amina J. Mohammed）。王毅表示，中國堅定支援聯合國在國際事務中發揮核心作用，堅定宣導和踐行真正的多邊主義。

王毅指出，作為創始會員國，中國始終堅定支持聯合國事業。無論處在什麼歷史方位，無論發展到什麼階段，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

他強調，中方堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，堅定宣導和踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國憲章宗旨原則為基礎的國際關係基本準則。

王毅還表明，針對當今世界面臨的和平、發展、安全、治理等赤字，習近平主席提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，回應了廣大發展中國家最普遍最緊迫的願望，也體現了中國作為最大發展中國家的擔當。發展是我們共同的事業，中方願與聯合國各機構加強對接，形成合力，推動如期實現聯合國2030年可持續發展議程。

阿明娜表示，感謝中方一直以來對聯合國事業的堅定支持，雙方在維護和平、促進發展等領域開展了深入合作。聯合國讚賞並支持中方提出的一帶一路倡議和全球發展倡議等重要倡議。面對諸多全球性挑戰，必須堅持多邊夥伴關係，期待中國發揮領導力，共同找到解決方案。希望與中方加強可持續發展、應對氣變、防沙治沙、創新數位等各領域合作。