星宇航空今日舉行股東會，董事長張國煒親自主持，張國煒信心喊話，波音、空巴這兩家龍頭都佩服星宇在疫情打擊下能活到現在，「算是航空界的奇葩」。

張國煒說，雖然星宇從創建到現在，沒有賺到什麼錢，但算是航空業界的奇葩，不像國內2家大的航空公司（長榮航、華航）有很多資源，員工努力下還可以小有成果，在全世界令人刮目相看。他強調，波音、空巴等也都很佩服星宇在疫情打擊下可以活到現在。

張國煒表示，星宇後面還有很多挑戰要突破，像是要加強內部教育訓練人員熟練度，跟國內2家大的航空公司不一樣，他們手上資源跟人力很多，這部分我們有加強必要，他一直想辦法解決沒有足夠人力可以應付突然暴增客人的問題，並呼籲投資人要對公司有信心，會繼續加油。

張國煒也提到，星宇航空目前的機隊20架飛機，是當初成立時的一半，未來三年內會再引進另一半，因新機的加入需要用五階段的認證，這部分需要花費很多的人力跟時間。

另外針對星宇股價波動過大、何時才會轉上市的議題，張國煒則表示，有意識到興櫃制度對小股東沒有保障，具體送件時間還在評估，預期最快年底、明年上市機會最大，但因為仍然有需要符合上市資格等作業程序要走，最晚會在三年內完成。