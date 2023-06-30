邀大小朋友清涼一夏，自來水園區今年 5月20日開放水鄉庭園，吸引許多人來玩，截至6月15日已有2萬多人次入園消暑！北水處表示，大家期盼已久的台北親水節將於7月1日至8月27日盛大登場，開幕首兩日免費入園，7月1日更有豐富的表演節目和公館園遊會邀大家同樂。

北水處表示，今年台北親水節以「夏天Want to 水」為主題，有「夏天123，GO！玩水去」的涵義，也代表今年玩水有三大樂趣，首先園區歡慶親水節回歸，開幕首兩日7月1日與2日免費入園，7月1日更有豐富的表演節目和公館園遊會，玩水的同時可以欣賞太鼓及魔術表演、逛園遊會吃喝玩樂，還可以在攤位玩遊戲兌換多項好禮。

北水處也說，其次是親水節活動期間7月1日至8月27日的每周末假日都將有豐富活動，包含原民團體演出、七夕門票優惠及趣味競賽；第三是親水節活動期間，除了廣受喜愛的水鄉庭園持續開放，每月還會增設不同造型的大型充氣滑水道，讓大小朋友能清涼一夏。

此外，自來水園區票價夏季7、8月時全票80元、優待票40元，園內還有自來水博物館及觀音山蓄水池等百年古蹟、祕境等您參觀，今年夏天快來自來水園區逗陣玩水趣。