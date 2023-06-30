富邦Costco聯名卡發行狀況是今年市場的話題，由於富邦 Costco聯名卡優惠豐富多元、賣場消費回饋較前一代Costco聯名卡提高一倍，吸引大批Costco新舊會員率先申辦，預估接近8月8日正式開放店內使用時，還將再掀一波辦卡潮。

此外，今年以來因疫情趨緩，無論是春節、清明或端午假期均湧現大量出遊人潮，為提供卡友愉快且有感的消費體驗，台北富邦銀行也宣布，今年下半年將提高富邦Ｊ卡日韓當地實體消費回饋，從原本最高5%回饋加碼到最高6%回饋，並針對日本當地店家提供最高10%回饋；國內消費部分，直接鎖定消費頻率高、具話題性的場景提供有感回饋，像是與LINEPay通路深度結合，若是綁定數位帳戶則加碼至最高1.7%回饋。富邦J卡要讓卡友不論出國與否，天天都是J卡日，天天都可以玩得開心、刷得盡興。

富邦J卡自上市起就聚焦在旅日優惠及相關消費上，因應旅程中各項需求提供實用優質的權益及服務，備受卡友肯定，帶動發卡量持續穩健增長，目前發卡量上看190萬張，今年截至5月底，簽帳金額更較去年同期成長21%，站穩日韓旅遊首選信用卡地位。富邦Ｊ卡今年下半年除了維持原本日韓消費回饋3%無上限權益外，還加碼提供日韓實體消費3%回饋，合計最高可獲得6%回饋，比上半年的5%回饋更高。如果在日本當地三大便利商店及四大連鎖咖啡店消費，均可享最高10%回饋；使用Apple Pay綁定富邦J卡支付交通卡Suica卡及PASMO卡加值金，也同樣享最高10%回饋，此外，出國前到Klook網站購買日韓指定商品，可享最高88折，於Wi-Ho特樂通官網租用行動上網則享最高25%回饋，刷富邦J卡一次打包所有旅遊需求，讓整趟行程更加輕鬆，也替旅程創造更多小確幸。