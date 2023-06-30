祭典由縣長陳福海擔任主祭官，縣府暨所屬機關單位主管及各界代表陪與祭，場面莊嚴肅穆。(于家麒攝)

目前位於小徑村郊的魯王墓是在1959年所新建，並在1963年辦理安葬典禮。(于家麒攝)

金門各界今(30)日上午齊聚於明監國魯王墓園區舉行其406周年冥誕祭典，由縣長陳福海擔任主祭官，縣府暨所屬機關單位主管及各界代表陪與祭，依循科儀於魯王陵前上香、獻花、獻酒、獻牲儀、獻果品、宣讀祝文及晉獻金帛後，全體人員行三鞠躬禮，場面莊嚴肅穆且隆重。

依文史資料記載，魯王朱以海，為明太祖第九子荒王朱檀的十世孫，明末以監國名義於大陸東南沿海高舉義旗，與鄭成功等致力抗清復明運動；魯王於永曆十六年（西元1662年）卒於金門，年僅45歲。由於金門並未生產稻米，魯王朱以海在兵荒馬亂年代主要以番薯裹腹；因此，民間稱朱以海為「番薯王」 。他死後由於政治環境因素，並未聲張，以致後來曾發生真假墓塚的歷史疑案。

據了解，目前位於金湖鎮小徑村郊的魯王墓是在1959年所新建，並在1963年辦理安葬典禮，至今每年農曆5月15日魯王冥誕，金門各界都會在魯王墓舉辦祭典，追思感懷魯王復國之心與孤忠氣節。

金門監國魯王番薯王朱以海冥誕公祭