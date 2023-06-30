台大化學系副教授徐丞志今年2月開車欲進入校園停車場時，對擋在路口的違停車輛按聲喇叭，對方竟持球棒下車作勢打人，事後徐在臉書發文「治安敗壞，政府真的無動於衷？」，引發關注，警方事後將涉案的張男逮捕到案，台北地檢署30日依妨害自由等罪起訴張男。

徐丞志2月7日在臉書發文「台大週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意。」指他當天傍晚6時，在台大周邊的辛亥路上開車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色轎車直接停在辛亥路上，正好擋住右轉道。

徐丞志說，當時正值上下班時間，車流很多，只好按喇叭示意該車駕駛移動。不料，對方移動車子後，竟下車從後座拿出棒球棍，並衝到他駕駛座旁示意要打人，他並提醒台大教職員生注意安全。

警方事後逮捕涉案張男，張供稱當時因為車上還有另名女性友人，2人被突然的喇叭聲嚇到，他才會拿球棒下車自保。但檢察官勘驗行車紀錄器、監視畫面等事證，不採信張男辯詞，依妨害自由、恐嚇罪起訴張男。