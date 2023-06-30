受少子化影響，錄取大學變得愈來愈容易，且公立大學招生率更逐漸攀升。依照高教資訊平台「大學問」統計，包含台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學及政治大學等公立大學在內，整體錄取率均再次突破1成，來到10.35％，意味著每10名學測考生，就有1人可以進入過去被視為「窄門」的台成清交政，成為頂大新鮮人。

根據「大學問」統計數據，近5年來，學測考生減少將近2萬人。未來5年，截止117年為止，每年學測考生將逐年減少3000到5000人。5年後，考生人數將再少2萬人。換算下來，國內高中畢業生進入公立頂大比例將達12％～13％，也就是學測頂標生皆能進入頂大。

「大學問」表示，除了少子化的原因，加上配合國家政策，行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，109至119學年逐年外加資通訊系所招生名額10％，導致在過去5年間，台、成、清、交、政等公立頂大，每年更增額錄取328人。

「大學問」分析，孤另頂大窄門逐年打開，對於台灣學生、家長而言，可能是好消息，但對台大等頂大而言，學士班招生人數，沒有因應少子化同步減招，學生素質因著錄取率提高而下降。

「大學問」提到，短短5年內，頂大錄取率提高將近2％，課程必須因而調整，各大學近年陸續為大一新生，推出各種先修班學分，以補強學生基本能力不足。同時，頂大教授必須投入更多時間，進行大一新生補救教學，相對排擠了學術研究時間、資源，如此一來惡性循環，拖累爭取世界頂尖大學排名的能量。

根據教育部統計，101年學測考生15萬4560人，進入公立頂大的比例約6.33％，學生素質明顯優於現時。與過往相較，高分低就進入頂大，學生學習成就不如過往，間接也造成休學人數增加。

「大學問」建議，因應少子化衝擊大學招生與辦學，為維持國內頂大爭取排名，維持學生素質的方法有二：一為根據少子化人數下降比例，適當降低國內學士班招生人數；二為爭取境內、境外優秀碩博士生招生人數，兩者相互配合以提升頂大研究能量。