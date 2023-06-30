「黑人」陳建州最近涉及性騷擾傳聞，接連被「大牙」周宜霈、「微風女神」指控性騷擾，但他只對大牙提出民事訴訟，並求償賠給他們夫妻倆共1000萬元台幣。對此，苦苓在臉書上問黑人為何不繼續告，累積到第10個就是億萬富翁了，沒想到引來大、小S姑姑徐薇回應：「關你屁事」。

大牙先前跳出呼應MeToo，表示多年前和黑人到香港工作時曾被闖入飯店房間性騷擾，她抵死不從才逃過一劫，並表示黑人在過程中抱怨太太范瑋琪不喜歡那檔事，多年過去仍讓她覺得噁心，才決定挺身而出。而黑人則和老婆「范范」范瑋琪共同對大牙提告，不僅求償1000萬，還要求大牙要發文道歉。

小S姑姑嗆苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

對此，郭源元也跳出，表示不想讓大牙一個人，回憶在范瑋琪懷孕期間曾被陳建州邀到一個疑似家的地方，黑人將她抓起來丟上一張床，過程中聽到黑人說：「喔這張床不可以。」她認為意思是這是他和范范的主臥室，接著郭源元又被抓起抱到另一間房間，她不斷求饒，對方才放她一馬。

對於郭源元的控訴，黑人透過經紀人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應」。苦苓則發文說：「這對夫妻很奇怪耶！第一個『莫須有』告人家、求償一千萬，第二個『莫須有』就不回應了？應該繼續告啊，如果累積到十個，你們夫妻就是億萬富翁了⋯」，引來一名名為徐薇的網友回：「關你屁事，看看自己的黑（歷）使（史）吧！」，從其臉書中可見她與S媽的合影，據知是小S的姑姑，其他網友則說：「公眾人物的事情不能評論？」、「當然關大家的事，這是性騷擾耶。小S的姑姑，你有空在網路上亂嗆人，倒不如好好教育晚輩不要隨便性騷擾別人」，但小S姑姑暫無回應。

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