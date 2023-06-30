圖為銘傳國中外師授課情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

圖為成功國中外師授課情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市除現有10所「雙語領航學校」外，將在第112學年度再加入3校生力軍，分別為銘傳國中、成功國中及尚仁國小。教育處指出，這3校均為課堂必須有3分之1是雙語授課的「A類雙語領航學校」，也期待提供學子更優質的雙語教育，同步提升師生的國際視野及文化包容。同學們表示每週都很期待雙語課程，有趣又能學很多。

教育處表示，市府於第111學年度發布「基隆市雙語學校分級甄選計畫」，112學年度持續辦理，將全市雙語學校依各年級採雙語教學節數占每週總授課的百分比分為三類。分別是：「雙語領航學校（A類）」、「雙語遠航學校（B類）」、「雙語啟航學校（C類）」三個等級。其中A類至少占1／3節、B類1／6節、C類1／9節，至112學年度達成校校實施部分領域雙語教學。

教育處指出，在112學年度轉型為雙語領航學校的這3所學校，已皆於校內推動雙語及國際教育。

其中銘傳國中成立雙語教學工作小組，組成教師社群共備及讀書會，營造雙語教育的環境，並且於校內致力推動國際教育，與美國3校友好學校持續交流互動，逐步推動校內雙語及國際教育的發展。

成功國中致力營造校內英語教學環境，於1993年即締結日本姊妹校，以住宿家庭方式實施文化交流，另亦獲教育部核定辦理部分領域雙語教學、學校國際化、擴大引進外籍英語教師等計畫，積極推動雙語及國際教育。

尚仁國小於校內營造雙語友善環境，將行政及科任教師配置到各班，形成特有的雙導師制，此外目前持續與印度及美國等友好學校交流，有助提升師生的國際視野及文化包容，全面擴散雙語學校資源。

教育處長劉美蘭表示，為了提升學生的英語能力和國際視野，基隆市推動雙語學校分級甄選計畫，開放各校自由申請，學校可視校內的準備度，包含師資、課程及行政，申請不同類別的雙語學校，未來市府亦將持續協助各校推動部分領域雙語教學，讓學生有更多接觸英語的機會，在課堂中自然而然學習並活用英語。