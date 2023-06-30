台灣演藝圈性騷擾頻傳，藝人陳建州也捲入這場風波，日前遭大牙爆料指控惡行，儘管他在第一時間否認，並揚言提告求償1000萬，但隨之而來的是更多受害者站出來控訴，對此，自稱是陳建州經紀人的網友，除了暗批大牙「分不清黑人玩笑話」 ，還驚爆她「到處跟球員睡」。

一名自稱是黑人前經紀人的網友，發文砲轟大牙「如果當初能讓你大紅大紫，今天你就不用拿這種三流故事來喚醒大家對你的記憶」，接著暗批她怎會分不清楚陳建州本就會開讓人尷尬的玩笑話，怎還自認有其它暗示性的含意，因此狂酸大牙想紅的方法很有多，但前提是要提升實力，更指出當年要不是陳建州推薦，怎麼會有工作機會。

自稱陳建州前經紀人爆料大牙「到處跟球員睡」。（圖／翻攝IG）

此外，該網友語出驚人表示：「不要再浪費時間在籃球員身上」，更爆料大牙當初會約他喝酒都是有目的性，接著更加碼爆料：「一個就算了還幾個！幾個？你是有幾個呢？！慘了，給我一些時間….再想清楚幾個，對不起，老了，記憶不太好，真的要時間想想，因為都過了很久，幾年」，隨後則把該篇貼文刪掉，改到IG限時動態發文：「沒有實質證據，請不要再發10年以前疑似被性騷的屁事」，甚至再次強調「難道你10年前到處跟球員睡的事我也要拿出來說嗎」。

自稱陳建州前經紀人要求大牙拿出實質證據。（圖／翻攝IG）

根據《中時》記者向經紀人詢問此事，對方僅回覆兩個「鞠躬」的表情符號，並未針對此事多做回應，因此尚不知該名網友指控大牙的說詞是真是假，尚須等大牙方面進一步回應。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。