國泰台灣領袖50 ETF基金(00922)經理人蘇鼎宇指出，雖然上半年國內景氣低迷，但外資仍積極回補台股，累計買超逾4000億元，隨著第三季電子股傳統旺季來臨，加上庫存調整已近尾聲，台股基本面呈現緩步復甦，有助於資金持續回流至電子族群，且AI使科技股迎來價值重估行情，加上台股殖利率高達4.3%，殖利率做為下檔保護，將支撐台股下半年走勢。

聯準會升息疑慮再起，台股走勢高檔震盪，部分AI概念股也面臨漲多修正，但以基本面而言，目前市場仍看好AI長線多頭走勢，如日前大摩發布最新AI研究報告，預估到2027年整體AI運算半導體市場規模將成長至1250億美元，與今年預估的產值430億美元相比，有近三倍的成長幅度。顧問公司麥肯錫研究也指出，ChatGPT問世後，生成式、對話式AI應用帶動高性能、AI晶片需求大幅增加，預計到2030年之前，半導體產業將以每年9%的複合年均成長率快速茁壯，成為「下一個產值上看1兆美元的產業」，長線前景看佳。

蘇鼎宇指出，台灣在全球半導體供應鏈占重要地位，晶圓代工、封裝測試市占率皆為世界第1、IC設計則僅次於美國，位居世界第2，且台股電子股權重超過6成，半導體類股權重近4成，半導體產業前景能見度明朗，也將成為台股、台廠未來成長/獲利動能。

國泰投信指出，定期定額訴求當市場走跌，投資人可以透過定期定額逢低買進，累積更多單位數，當市場重回高點，投資人可以實現獲利，「透過紀律投資實現低買高賣」，其中台股表現與全球景氣高度連動，回顧1997年來，台股共出現過10次微笑曲線，以台灣加權股價指數回測，期間若投資人持續透過定期定額參與市場行情，有9次績效表現優於大盤，報酬率落在6～45%之間不等。