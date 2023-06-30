中國大陸海關總署29日在第三屆「中國－非洲經貿博覽會」期間，首次發佈「中國－非洲貿易指數」。而去年中國大陸對非洲進出口總值也攀升至1.88兆元（人民幣，下同），累計增長超20倍；中國連續14年穩居非洲最大交易夥伴國地位。

大陸央視新聞報導，「中國－非洲貿易指數」以2000年為基期值100點，2022年達到990.55點，呈現快速向好發展趨勢，不斷攀上新的高度。

與此同時，中國大陸對非洲進出口值由不足1000億元攀升至1.88兆元，累計增長超20倍，年均增速達17.7％。今年前5個月，中非貿易延續良好勢頭，進出口值8223.2億元，同比增長16.4％。

中國大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，「中國－非洲貿易指數」的編制和常態化發佈，可以客觀反映中國大陸與非洲貨物貿易的現實狀況、發展潛力等，為進一步促進中國大陸與非洲國家間經貿往來發揮積極作用。

報導稱，中非貿易密切指標波動上行，最高點為2021年的293.05，2022年微降至286.8。2022年中國大陸對非洲的出口占中國大陸出口總額的4.6％，非洲對中國大陸出口占非洲出口總額近15％，中國大陸為非洲最大出口目的國。

貿易結構指標整體呈上升趨勢，2022年達到143.69。中國大陸對非洲出口主要產品集中在機電產品、勞密產品和鋼材等，中國大陸自非洲進口的主要產品是能源、金屬礦砂和農產品等。

至於，貿易潛力指標始終保持上升趨勢，2022年達到761.04。中國大陸與非洲經濟發展活躍，經貿合作日益緊密，中國大陸需要更多的「非洲產」，非洲也需要更多的「中國造」，雙邊貿易發展前景廣闊。

呂大良表示，「中國－非洲貿易指數」全方位展示中非貿易發展成就，將歷久彌堅的中非友好合作精神，鮮明熔鑄在持續上揚的經貿曲線之中。作為中非貿易發展的晴雨錶和風向標，將為大陸政府部門制定完善貿易政策提供科學依據，為廣大進出口企業經營決策提供資訊支援，助力中非經貿合作再上新台階。