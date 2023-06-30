太魯閣國家公園內山月村大廳，日前出現一隻瀕臨絕種保育類柴棺龜。（山月村提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園一間飯店大廳，日前出現一隻瀕臨絕種的一級保育類柴棺龜，太管處成立至今近40年，園區內未曾發現有野外柴棺龜現蹤，且周邊環境並不適合牠生活，初步研判是人為帶來，不排除遭到棄養，將擇期野放。

太魯閣國家公園內山月村大廳，日前出現一隻瀕臨絕種保育類柴棺龜。（山月村提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣布洛灣的山月村負責人、村長鄭明岡說，25日晚間員工在大廳發現一隻黑色烏龜，但四下都沒看到人，調閱監視器，看到烏龜是自行爬進大廳，且當時沒有車輛經過，推測可能是房客帶來的寵物。

鄭明岡說，等了2天都沒人出面「認領」，只好通報太魯閣國家公園布洛灣管理站，經保育課人員告知，才知道是台灣原生種一級保育類「柴棺龜」。

太魯閣國家公園管理處今天指出，這隻柴棺龜經送往花蓮林區管理處，獸醫檢視健康情況良好，將選擇適合棲地擇日野放。

瀕臨絕種的一級保育類柴棺龜，出現在太魯閣園區飯店。（山月村提供／王志偉花蓮傳真）

太管處於1986年成立以來，園區內從未發現有野外柴棺龜現蹤，且周邊環境並不適合牠生活，初步研判是人為帶來，不排除遭到棄養。

太管處表示，柴棺龜又稱黃喉擬水龜、石金錢龜，是台灣的原生種淡水龜。體型與體色變異極大，背甲有時呈深褐色、黃棕色或紅棕色。台灣野生柴棺龜族群並不大，主要棲息於低海拔區池塘、湖泊、溝渠及水田附近，也被稱為「米龜」或「赤米龜」。

因棲地與人類活動區高度重疊，人為開發導致棲地破碎、生存面臨許多威脅。開發多，道路也跟著變多，原始棲地破碎化，龜必須穿越道路才能取得足夠的生活資源，於是被路殺也成為危機之一。

太管處說，另受中國大陸市場商業炒作影響，大量盜獵走私出口，以及放生行為與寵物市場也造成一部分壓力，野外族群數量大幅減少。2019年1月，林務局公告柴棺龜瀕臨絕種，保育等級由二級「珍貴稀有」調升為一級「瀕臨絕種」保育類，也籲請民眾不隨意放生或棄養。