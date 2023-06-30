星宇航空今天召開股東會，會中有股東詢問讓網紅進駕駛艙遭罰一事，董事長張國煒說明，自己可能誤解規定，且當時也愣住，「但因為辦喜事，也不好意思說，給我滾出去」，才讓該名網紅進入駕駛艙。

星宇航空4月26日首航洛杉磯，因讓一名網紅旅客到駕駛艙拍照，民航局認定違法並對當天擔任機長的張國煒及其他3名機師共4人各罰新台幣6萬元。

星宇航空今天召開股東會，面對股東詢問，張國煒說明，洛杉磯首航時並未允許該名網紅進入駕駛艙，但他以贈書名義到駕駛艙外，接著就一步跨進去，「我愣了一下」，但因為首航是喜事，「也不好意思說，給我滾出去」，因此才讓該名網紅進去駕駛艙拍照。

張國煒說，美國911恐怖攻擊後規定，民眾不能進入駕駛艙，因此非職員要進駕駛艙要經主管機關允許，但因為每個國家規定不同，是他誤解911後的規定，但「違規就是違規」，他接受相關處罰，且也未再進行額外說明。

由於星宇航空大股東星威投資開發公司及其代表人聶國維，自6月29日起辭任法人董事，因此星宇航空今天也進行1席董事補選，由能率創新代表人董俊毅當選。

補選後，星宇航空董事分別為星宇投資代表人張國煒、星宇投資代表人翟健華、星威投資代表人葉淑汶及能率創新代表人董俊毅，另外3席獨立董事則分別為公益性獨立董事蔡堆、前交通部民航局副局長王德和，以及廣運聯合會計師事務所所長黃志成。