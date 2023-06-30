近期台灣「#metoo」事件持續爆，時事評論員許維智分享，去年他的二女兒準備要畢業的時候，在網路上發文找房子，結果，藥師林士峰卻在貼文下方留言「可以一起同住嗎？一起住比較划算？」引來網友批評，也讓作為爸爸的他看了超級憤怒。

時事評論員許維智在節目《新聞挖挖哇》上分享，去年有2個女生，一個是台大醫學研究所的，一個是大學應屆畢業生，準備出社會工作，2個女生想要找房子，在貼文中寫下「收入穩定，不會拖欠房租、愛乾淨、不菸不酒、沒有寵物」，並註明找短期租屋，入住時間為7月初到8月底。

一篇正常的求租屋文，藥師林士峰卻在下方留言「可以一起同住嗎？一起住比較划算？」當時曾引發網友批評。

許維智坦言，貼文中求租屋的女孩子，其實就是她的二女兒，事件發生在去年的6月18日，因為長輩住進加護病房，全家人都很忙碌，老婆知道這件事情以後，生氣了整整一周。事後女兒順利找到房子，也找到一份穩定的工作以後，竟然也力勸他們不要再提這件事情。

許維智感嘆地說「身為一個爸爸，我女兒在台北被欺負，我在台中要怎麼辦？你（林士峰）就不該留這種不合邏輯的語言，做爸爸的，哪個看到不會憤怒？」