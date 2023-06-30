高雄蔡姓男子愛車電池故障、無法發動，打電話給附近開汽車保養廠的陳姓男子求助，遭開價600元，蔡男嫌貴、另找只收100元的保養廠救車，事後卻到陳男保養廠Google網頁評論區留一星負評，陳男不滿提告求償15萬元名譽損失。高雄地院認為，蔡男只是表達意見，非惡意造假言論，判蔡男免賠，可上訴。

到該保養廠Google評論區留一星評價的網友普遍認為收費太貴，但陳男均解釋，是假日、夜間救援成本高，且都有事先報價，「如果價格不能接受，可以當下反應」，而不是上網留負評。

2021年1月24日上午，蔡男停在地下室的汽車無法發動，才發現是電瓶沒電，透過手機搜尋到陳男的保養廠，陳男表示接電要收600元，蔡男認為太貴拒絕，找到另家只收100元的保養廠後成功救車。

蔡男當晚上陳男保養廠Google網頁評論區留下一星負評，還寫「黑心商人，老舊汽車電瓶過個電發動報價600元！！怎麼不去搶！理由是假日要加錢、車停地下室也要加錢？要不是週日很多店家休息剛好google找保養廠，嫌貴就態度超差！」。

蔡男還說「我多走兩步路隨便一家保養廠或輪胎店的老闆了解一下狀況後馬上熱情幫忙，只收100元，只收100元，只收100元，你的600元是趁火打劫！現在網路發達資訊流通，這種黑心商人我就是看不慣！揭發你剛好而已！人在做天在看！」

陳男不滿商譽受評論影響，怒告求償15萬元，還提告公然侮辱及加重毀謗罪。

開庭時蔡男強調，被告後已把留言刪除，刑事部分也獲不起訴處分，認為陳男求償無理。法官認為，蔡男上網評論的緣由來自於對陳男報價的不滿，並非故意侮辱、毀謗。文字內容是真實消費經驗陳述及對商家主觀的評論，即使評論用語有過當的疑慮，仍屬主觀評論的意見表達範疇，最後認定蔡男不算惡意造假言論，判陳男敗訴，可上訴。