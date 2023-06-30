板橋幼兒園36童毛髮未檢出毒物，新北市長侯友宜批「民進黨造浪者變成造謠者」。（陳慰慈攝）

板橋幼兒園風波，36位幼童毛髮皆未檢出苯二氮平類及巴比妥，新北市長侯友宜今主持「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」表示，遺憾民進黨為了選舉傷害學童跟家長及幼教老師，破壞師生與家長的互信、汙衊基層公務人員，引發社會整體不安，「民進黨造浪者變成造謠者」，賴清德主席，你欠社會一個道歉。

侯友宜說，社會大眾所期盼的結果總算是真相大白，孩子沒事，他心中的石頭總算落下，已證明幼兒園餵藥案是謠言造謠事件，他再次強調，此事件已傷害台灣太深，不容再被政治攻擊撕裂整個社會，新北市政府絕對會繼續維護家長與孩子權益，已被撕裂的親師生關係，必須要努力重建信任與合作，讓校園平靜回歸以孩子們為中心的純淨學習環境。

對於台北市議員侯漢廷提告賴清德涉散布謠言，侯友宜說，操弄抹黑的人，必須要負起社會的責任。

副市長劉和然補充，事件不只讓家長孩子造成恐慌，錯誤訊息與未經證實訊息不斷在各管道平台竄流，造成親師生關係的緊張，副總統賴清德還提到戒斷症狀，這是非常嚴重的症狀，如就檢驗結果來看，基本上是錯誤訊息，行政院副院長鄭文燦並提到不該用的管制藥品、不該出現，兩人職務高、賴又有醫生專業，的確會讓家長開始懷疑，市府會透過提告讓社會回到健康環境。

教育局長張明文表示，板橋幼兒園全園有67名幼童，共32採檢，24位經免疫法檢測未檢出，8位微量中的4位經質譜儀分析未檢出，另4位因檢體無法保留而未送質譜儀分析，昨新北檢公布36名幼童毛髮檢測均未檢出，包含先前未送質譜儀分析4位。

衛生局副局長高淑真表示，目前有400多通電話諮詢、安排200多位幼生的醫療服務，8家專責醫院會持續提供電話諮詢、安排門診、心理諮商及檢驗，遇到幼生有需要身心狀況會安排相關科別照會，針對此事件，家長有任何醫療問題，都可以到指定8家醫療院所，會協助家長做特別處置。

社會局家防中心主任許芝綺補充，板橋幼兒園家長只有要進行報案或血液驗出微量反應的，社工都有安排一對一服務，目前服務39位孩子，分別都有跟家長確認目前孩子身心狀況，並依照家長意願安排個別身心評估，另有提供個別親子教育與心理諮商。