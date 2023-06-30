有些人的心機從外表看不出來，《搜狐網》運勢專欄點名天秤座、天蠍座及金牛座城府深、報復心重，心眼再多的人也鬥不過他們。

▍第1名：天秤座

天秤座給人容易親近、好相處的感覺，不過接觸久了就會發現他們其實內心狠、心腸硬，是個十足的狠角色。天秤在生活中再怎樣辛苦都會一個人扛下，他們熱於追求名利，時常想著如何將利益最大化，這時候就會顯得城府很深。

▍第2名：天蠍座

天蠍座想法較極端，如果遇到不喜歡的人，會絞盡腦汁對付對方，他們性格內向，不喜歡高調，凡事都會先計畫好，不動聲色就能把對方解決掉；天蠍心思細膩，觀察力極強，一眼就能看穿對方是怎樣的人。

▍第3名：金牛座

金牛座看似憨厚老實，其實並非如此，他們狡猾陰險又勢力，不惜為了利益傷害身邊的人。金牛不屑在生活中耍小心機，通常都將心機發揮在職場，例如得到想到的工作、職位、客戶等，偶爾甚至會侵犯到別人的利益。

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