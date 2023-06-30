新北市地政局今年度抽查書店、四大超商等通路陳列販售的住宅租賃契約書，有1成不符合內政部公告的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，提醒消費者選購及簽約時務必確認是否為2020年最新契約書範本。

地政局指出，本次抽查包含諾貝爾圖書城、九乘九文具專家、金石堂書店、墊腳石圖書文化廣場、101文具天堂及四大超商等通路，總計35份契約書，其中有4份仍為舊版，比率為11.4％，舊版契約因多存在「押金上限及返還時點不明確」、「不當轉嫁稅捐」、「加重承租人違約責任」等不利條款，貿然簽約恐對自身權益有所損害。

地政局於抽查同時即要求業者下架，後續複檢確認已無再次販售舊版契約書之情形，同時呼籲印製與銷售通路業者，主動回收及下架舊版契約，共同維護健全的租賃市場。

地政局地價科科長蕭湘君提醒，住宅租賃契約出租人及承租人具消費關係，全面適用《消費者保護法》相關規定，無論是個人房東或租賃業者所簽租賃契約，皆應符合內政部公告的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，其中不得記載事項於今年6月14日公告新增「不得記載承租人不得申請租金補貼」，如有違反且經限期而不改正者，將處3至30萬元罰鍰，並得按次處罰。

蕭湘君補充，如租賃雙方有爭議發生，得向地政局或循消保系統提出消費爭議申訴。又為保障租賃雙方，內政部已公告「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約書範本」，消費者於簽約前可至新北市地政局網站／業務專區／不動產交易／租賃住宅服務業專區 (https://www.land.ntpc.gov.tw/cp.aspx？n=73)查詢確認合約內容是否符合規定，以保障權益。

另外各界關注的《平均地權條例》將於112年7月1日正式上路，地政局也建置網站專區(https://www.land.ntpc.gov.tw/cl.aspx？n=12915)提供相關法令及宣導文宣、簡報，歡迎各界多加利用。