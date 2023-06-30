《美麗島電子報》2024總統大選最新民調今（30）日曝光，民進黨參選人賴清德以35.9％的支持度持續領先，後面分別是民眾黨參選人柯文哲的28.6％，國民黨參選人侯友宜則以17.1％落後。媒體人黃揚明直言，鴻海董事長郭台銘若執意角逐大選，賴清德必定躺著選；另外則是由於民調受時間所限，金溥聰對侯友宜選情帶來的影響還「無法驗證」。

《美麗島電子報》這次還對4腳督的情況展開調查，結果為賴清德33.3%拿下第一，接下來從高到低分別是柯文哲的20.9%、侯友宜15.6%、郭台銘以15.4%支持度排第4。黃揚明稍早在臉書撰文給出3點評論。首先是三腳督的情況下，賴穩定領先，柯再創新高，侯依然排第三；二是若郭台銘參戰，賴清德躺著選；最後則是「只能說，因為是前兩天調查的，小刀效應目前還沒有辦法驗證」。

對此，有網友也表示相當認同，直言侯友宜將和高雄市前市長韓國瑜同框，金小刀效應還沒出現，再加上剛證實餵藥案是烏龍，還有眾多事情還沒反映出來，民調還很有待觀察，但無論如何感覺郭台銘幾乎沒有空間參選。

除此之外，也有民眾指出，「候友宜剛剛為一開始指幼兒園居心叵測道歉了，有按黃揚明早上說的先表明態度而不是先K民進黨，看起來有按小刀的指導開始對議題發言，算是不錯的開始」、「我看到的是賴就基本盤，完全無法突破，非綠這邊想像、成長空間無限，誰要擔心還不知道」、「沉默螺旋，暫無法完全呈現」。