行政院昨日公布「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，持續引發各界討論，國教行動聯盟理事長王瀚陽（以下簡稱國教盟）表示，肯定落實「12年國教全面免學費」政策，但補助私大學雜費部分，「難道要實施16年國教？」高等教育更非國民基本教育，政府應考量到教育預算並非社福預算，該做到的是強烈監督大學辦學品質，避免孩子徒然浪費青春，沒學到東西。

王瀚陽指出，103年開始實施12年國民基本教育時，「全面免學費」為政策重點，卻因當時政府財政考量，訂定高中148萬家戶所得以上不補助的排富條款，因此肯定行政院在這次的政策決議取消排富，落實「12年國教全面免學費」。

王瀚陽提到，12年國教重點在落實高中職教育均質化、優質化，至今部分高中職未能有效提升其辦學品質，反而利用教育部免學費、均優質化補助節省其辦學成本，應徹底檢討、落實私校公共化政策。同時國中小學習M型化、城鄉教育資源落差仍相當明顯，對於教育資源不足、特殊區域的學校，應專案編列經費補足其資源。

至於補助私大學雜費部分，王瀚陽反問：「給他魚吃，不如教他釣魚，難道要實施16年國教？」家長樂見政府增加教育經費、減輕學費對家庭經濟造成的負擔，但大學並非國民基本教育，16年國教也並非政策目標。「給他魚吃，不如教他釣魚」，教育預算並非社福預算，大學以上教育應讓下一代擁有基本學術研究能力、專業能力，並得以在畢業後順利銜接職場就業。台灣高教教育經費投入明顯相較先進國家仍有不足，優先投注經費提升大學國際競爭力才是重點。

王瀚陽也說，行政院增列高達166億預算補助私立大學學費（每生最高5.5萬／年），其中也包含許多正準備退場的學校，卻完全無助於提升大學教育品質與國際競爭力。學校辦學品質良莠不齊，政府在補助學費之餘，更應強烈監督其教育品質，以避免孩子徒然浪費青春卻沒學到東西。