歐洲因熱浪及洪水讓入侵的外來種病媒蚊往更北、更西部的地方紮根，使得登革熱本土病例2022年暴增，相當於之前10年的總和，此外瘧疾也可能在歐洲捲土重來。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）指出，歐洲正歷經暖化趨勢，熱浪和洪水更頻繁和嚴重，夏季變得更長、更炎熱。這些都為白線斑蚊、埃及斑蚊等外來種病媒蚊創造更有利環境。2013年歐盟/歐洲經濟區僅8國有白線斑蚊落腳、影響114個地區，2023年卻已在13國落腳、337個地區受影響。

政治新聞網Politico.eu.報導，歐洲疾病預防管制中心今天發布的病情數據是一警訊，凸顯氣候變遷、移民及土地使用等因素讓蚊子散播的疾病在歐陸擴散。

歐洲疾管中心主任艾孟（Andrea Ammon）警告，歐洲恐現更多登革熱、屈公熱（chikungunya）及西尼羅熱（West Nile fever）病例與相關致死例。

歐洲去年有71例登革熱本土病例，其中65例在法國、6例在西班牙，而2010到2021年歐洲的登革熱本土病例一共也不過71例。

西尼羅熱也達高峰的1133例與92死，當中1112例屬來自歐洲11國的本土病例，義大利就佔700多例，這是歐洲自2018年以來西尼羅熱病例最高的一年，當時歐洲也是因熱浪使西尼羅熱流行，在10國導致180死。

罹患登革熱恐有高燒、劇烈頭痛與嘔吐，嚴重時會牙齦出血、腹痛甚至死亡；屈公病的症狀則與登革熱非常類似。

西尼羅熱雖約70-80%感染者無症狀，但有症狀者會出現與登革熱類似的發燒、頭痛、倦怠、肌肉痛、腸胃不適；約1%感染者會併發侵犯神經系統的腦膜炎、腦炎或急性無力性麻痺症候群，一旦有此類神經併發症，致死率約10%。

白線斑蚊能散播屈公熱及登革熱病毒，埃及斑蚊則散播登革熱、黃熱病、屈公熱、西尼羅熱及茲卡（zika）病毒。

全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會（GFATM）負責人桑茲（Peter Sands）則表示，氣候變遷恐使瘧疾在歐洲捲土重來。他相信下一場大流行很可能是現有疾病受氣候變遷助長而爆發成疫情。

歐洲疾管中心今天的最新資料顯示，2021年歐洲4800多例瘧疾病例裡，99%與旅行相關，有必要對瘧疾謹慎監控與做好防範及因應準備。（譯者：陳亦偉）