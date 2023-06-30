警方表示，林嫌坦承犯行並主動交付剩餘大頭釘1盒。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

（影片/王慧惠翻攝）

新竹市頂竹圍公園地上疑似遭人蓄意放置鐵釘及圖釘，恐傷及在公園的小朋友，引發家長擔憂，警方獲報後立即調閱監視器，昨天通知涉案林姓嫌犯到案說明，林嫌稱因流浪貓很吵且有臭味，所以撒大頭釘及漂白水欲驅趕流浪貓，而林嫌進到公園的監視器畫面也曝光。

新竹市警局南門派出所於28日接獲民眾報案，頂竹圍公園地上疑似遭人蓄意放置鐵釘及圖釘，恐傷及在公園的小朋友及市民，立即擴大調閱週邊監視器，於29日通知涉案林姓嫌犯到案說明。

林嫌表示，因流浪貓平常很吵且有臭味故撒大頭釘及漂白水欲驅趕流浪貓，坦承犯行並主動交付剩餘大頭釘1盒，全案依違反刑法公共危險罪移送新竹地檢署偵辦；另涉及動物保護法部分移請新竹市動物保護及防疫所裁處。

警三分局長林炎巨表示，新竹市是個友善兒童城市，雖然林姓嫌犯目的在驅趕流浪貓，但在公共場所放置大頭釘等危險物品，對兒童或市民會造成莫名的恐懼和傷害，警方將持續會同公園管理單位城市行銷處，加強該處巡查工作，打造一個優質宜居的生活環境。