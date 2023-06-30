據陸媒29日報導，山西代縣精誠鐵礦公司涉嫌就安全事故瞞報至少17名礦工罹難，當地官方晚緊急公告，說明忻州市委市政府、代縣縣委縣政府已成立包含忻州市委常委、代縣縣委書記與應急、公安等部門為成員的聯合調查組，將對相關情況進行深入調查、逐一核實，並及時向社會公佈。

根據《中國新聞週刊》29日報導，《山西代縣礦工死亡瞞報事件調查》，指出日前接到舉報，從開始開採至2022年「9·1」滑塌事故發生期間，除「9·1」滑塌事故中死亡的3人外，當地至少還有30多名礦山工作人員在精誠鐵礦因安全生產事故死亡而被瞞報。

隨後透過輾轉山西、陝西、重慶等地，先後尋訪共20個村莊，對舉報所涉瞞報事件進行調查核實。調查發現從2007年至2022年的「9·1」滑塌事故發生，精誠鐵礦公司瞞報多起礦難事件，至少涉及17名礦工。

據了解，甚至連精誠鐵礦公司去年的「9·1」滑塌事故也差點就瞞報成功。知情人士透露「如果家屬不鬧，每個死者會給一大筆補償。」，該公司已與遇難者家屬進行協商，其中兩家差不多就要答應了，但仍有其中一家家屬不同意，最後就打了市長熱線。