台東熱氣球或草地音樂活動必須在草坪上席地而坐，由於夏季來臨，蚊蟲紛紛出現，讓許多民眾皮膚不適。台北榮民總醫院台東分院表示，恙蟲病常有高燒、肌肉痠痛，嚴重時可能引發肺炎、休克，若未經治療死亡率最高達60％，若及時治療死亡率小於5％。

近日1位恙蟲病患者高燒多天無法退燒，引發肺炎與急性肝炎，看過數家醫療診所都無法退燒，最後經台北榮民總醫院台東分院醫師洪堯民細心診療，確認遭恙蟲咬傷，患者如今康復出院。

恙蟲病是熱帶和亞熱帶地區特有的地方性疾病，經由被帶有立克次體的恙蟎叮咬而感染。洪堯民提醒，恙蟲病常見的症狀有發燒、頭痛及肌肉關節痠痛，被恙蟲叮咬後的皮膚可能會出現紅疹或焦痂，嚴重時會有肝腎功能異常、黃疸、血小板過低、心肌炎、肺炎、休克等現象。

由於恙蟲病不易單就臨床表現而被診斷出來，故往往容易誤判進而可能延誤治療。因此，洪堯民呼籲，6至7月份為恙蟲病的高峰期，若民眾因出現上述症狀前往就醫時，應將旅遊史或是否有接觸到草叢環境等告訴醫師，以便醫師進一步抽血檢驗。

台北榮民總醫院台東分院表示，如未經治療死亡率最高達60％，若及時治療死亡率小於5％。夏季是旅遊旺季，尤其出遊踏青、露營時，盡量穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，衣物及皮膚裸露部位可用防蚊藥劑，返家後盡快沐浴及換洗全部衣物，做好防護工作、避免蟲蟲危機上身。