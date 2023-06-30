行政院會昨（29）通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，掀起熱議。台中市市長盧秀燕公開支持此方案，並呼籲蔡政府進一步宣布此補助政策會永續補助，以免被懷疑是選舉前的「曇花一現」。東海大學政治學系教授邱師儀表示，他近年不斷上修對盧市長的評價，盧開第一槍支持，展現對議題的精準掌握能力、對超越黨派公共事務的關注。

盧秀燕昨專程北上參加行政院會，針對行政院擬補助私立大專生及高中職學生學費，盧秀燕表示，基本上台中市政府全力支持，也建議行政院院長陳建仁可找機會進一步宣布，保證此方案不是「曇花一現」而會永續進行，以消除基層對這個時間點宣布的疑慮。盧秀燕也強調，自己身為母親，凡事從「媽媽心」出發，只要是為教育、能減輕家庭經濟與孩子的學貸負擔，那就是對的事，有勇氣做對的事就能跨越黨派，她不為反對而反對，而是支持有益民生的政策。

邱師儀則在臉書發文指出，他這些年來一直上修自己對盧秀燕的評價，從此更可見盧對議題掌握之精準。話鋒一轉，邱直言，反而是現在民眾黨政治人物，包括他們政治系前同事看似反對又講不出個所以然，只能扣著財政紀律打。

邱師儀認為，在野黨搭配著少數既得利益國立學生與家長的反對聲浪，聲音只會被逼到越來越小。本質上，這次的改革跟之前砍18%一樣，其實就是台灣公平正義的一小步，跟國中小教師免稅、旅外沒繳台灣稅卻可以便宜用台灣健保、包租公婆逃漏稅一樣，全部都是在矯正台灣長年來的弊端而已。

不僅如此，邱師儀更強調，大家都繳稅，私大學生家長不會樂見九成税錢補助公立學生，一成稅錢補助私立學生。公私立大學學費平等補助，是很基本的公平原則，也才有機會讓認真辦的私大在公平基準上與後段國立競爭。這是超越黨派的公益事務，哪個候選人為了反對而反對，就應該受到選票制裁。