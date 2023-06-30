繼12倍光學變焦PTZ310U(N)V2攝影機上市後，獲得市場一致的超高評價，圓展趁勢再推出擁有30倍光學變焦的PTZ330U(N)V2攝影機，是業界首款搭載NDI HX3技術的4K攝影機，不僅呈現精緻細膩的高清解析度，更結合領先市場的高效串流演算法，實現了無損畫質和超低延遲的傳輸。PTZ330U(N)V2攝影機支援HDMI、USB和IP等多種輸出方式，並同時支援每秒4K 60 fps的高品質影像傳輸，這在業界中非常罕見，出色影像品質和串流能力將影音表現推向了新的高峰。

PTZ330U(N)V2配備SmartShoot功能，可同時拍攝人物和背景，自動切換取景和分鏡畫面，在最多4個預設區域內，跟隨講者移動，如同多台攝影機同步運作；高精密混合型步進馬達讓鏡頭能夠自由、平穩、流暢移動，並達到每秒 0.1°至200°的移動速度，實現自動且精確聚焦拍攝主體和其他預設點畫面的需求。

透過AVer PTZ Link軟體，搭配全球頂尖音訊品牌，包含Audio-Technica鐵三角、Sennheiser森海塞爾、Shure舒爾、Yamaha山葉、Nureva及ClearOne，可讓PTZ330U(N)V2攝影機化身為聲音追蹤攝影機，精確捕捉每位發言人的影像，打造混合教學、辦公的影音協作最佳體驗。