國民黨台北市議員汪志冰30日舉行記者會，表示有民眾向她陳情，1年多前以每月7.5萬元的房租，承租位在南京西路上約40坪的3房2廳房屋，但該房屋卻存在甲醛、甲苯嚴重超標的情形，甚至已經到危害身體健康及可能致癌的程度，不過1年多來陳情人數度向建商兼房東反應，卻數度遭到搪塞至今。汪志冰也怒批建商「罔顧人命、令人髮指」。

陳情人周先生於記者會上表示，疫情前他與妻子及小孩從美國返台，2021年12月向建商承租該棟房屋後，很快感受到屋內有難以忍受嗆鼻異味。「大概是從隔年2月開始，原本以為是養貓而有貓尿味的緣故，但那個味道不該是只有養一隻貓會有的狀況。」周先生說，全家人陸續發生呼吸困難、頭暈、胸口悶痛、眼睛刺痛等身體不適的情形，尤其小孩更是嘔吐不止，最後經台大等2家醫院診斷發現，疑似有甲醛中毒現象，因此立即向建商房東反應。

周先生也直言，建商房東僅片面安撫，表示可透過「室內放鳳梨、開窗透風、裝設空氣清淨機」等消極做法去除甲醛，不過2個月後仍舊未改善，因此強烈要求建商房東進行檢測，結果顯示該屋甲醛指數0.14ppm居然超過標準值0.08ppm，其中小孩房甚至高達0.16ppm。陳情人另外也自行委託SGS做檢測，其結果不僅甲醛超標達0.13ppm，另總揮發性有機化合物（TVOC，包含甲苯）指數於客廳顯示3.51ppm，兒童房6.03ppm，超過標準值0.56ppm，高達5到10倍之多。

汪志冰則指出，該名建商房東是知名建材業者起家，爾後積極接洽都市更新相關營造，目前已知還有107戶出售或出租中，除了陳情人之外，也有同棟其他承租戶提出甲醛、甲苯超標的檢測報告，「可怕的是，目前不知道還有多少租客，長期生活在致癌環境下，仍被蒙在鼓裡？」

對此台北市法務局主任消保官楊麗萍說，依消費者保護法規定，房東要確保租屋是合於居住，針對此案，因是由建商自行出租房屋，會與相關主管機關針對是否使用綠建材及塗料等和屋內空氣狀況查核，並同時查核建商旗下建案與待售房屋。楊麗萍表示，若陳情人要申訴，會協助與業者進行協調，至於建商是否有使用合格材料及塗料的相關規定，會建議中央進行修改相關法令。