副總統賴清德（中）30日出席中華電信公司慶祝成立27年表揚績優人員大會，並先後與交通部長王國材（左）及中華電信董事長郭水義（右）握手致意。（范揚光攝）

副總統賴清德今天出席「中華電信公司慶祝成立27年表揚績優人員大會」致詞時表示，因應5G時代來臨，希望中華電信能夠秉持公益精神，做到區域、民眾、企業及產業的數位平權。

此外，賴清德強調，他也特別感謝中華電信，做了很多公益的事，其實他喜歡不只棒球，在當兵時還當過籃球的裁判，他喜歡各項運動，但都不是專家、不是球員，就是球迷、運動迷，什麼運動都能談上一點，在很多運動場合都看到中華電信贊助的公益活動，這點很感謝。

賴清德今天出席致詞時指出，他先代表蔡英文總統恭喜得獎者，7月1日就是中華電信公司生日，祝福中華電信全體員工生日快樂及對社會貢獻；董事長郭水義提到以前他跟中華電信一些淵源，如果他沒記錯，應該是20年前的今天。

他說，當時中華電信去紐約市場尋求上市，也成功募集到資金，順利民營化，當時他在立法院擔任黨團的幹事長，否則一定會覺得很奇怪，為什麼當初他可以幫上忙，因為他是執政黨黨團幹事長，他負責請黨團同仁協助中華電信民營化的法制作業。

他說，自己也被行政院賦予重責大任，直接代表立院黨團跟工會座談，也感謝當初工會為了公司長遠的發展，都願意捐棄成見，雖然曾走上街頭遊行，但後來大家都基於大局，為了公司長遠的立場，放下自己的堅持，才有辦法順利走向民營化。

賴清德指出，中華電信民營後相較國營時期，公司更有效率，不在像以前大家都以為是鐵飯碗，公司文化也為之一變，但跟交通部討論時，也建議建立員工的獎勵制度，這一套制度20年後看起來，也發揮了效果。

賴清德表示，中華電信是一個有歷史的公司，中華電信也是一家具有未來性的公司，現在是數位的新時代，5G的應用已經來臨，提供了中華電信非常好的發揮空間，希望中華電信秉持過去堅持，站在時代尖端，團結、全力以赴，並且使命必達，讓國家建設、數位建設及數位轉型都能夠順利。

賴清德表示，希望中華電信能夠秉持公益精神，做到區域的數位平權，都市當然沒問題，但偏鄉的數位服務可能就需要協助；區域平權很重要，還有民眾的數位平權，民眾本身可能有經濟上的差異，希望能夠注意到這些差異。

賴清德指出，也要注意企業及產業的平權，台灣除了大廠，也有大量中小企業，5人以下公司佔了大約60％左右，未來中華電信在數位服務，在協助數位轉型時也可以注意中小企業的需求；不同產業也有不同的需求，希望中華電信能注意這些不同的需求，當台灣在面臨數位轉型挑戰時，能因應得宜，讓台灣在國際上更有競爭力。這是他特別要大家特別勉勵的地方