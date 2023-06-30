衛福部近來公布2022年國人10大死因，癌症連續41年位居首位，其中值得注意的是，有3種癌症的死亡率有成長趨勢，分別是攝護腺癌、胰臟癌及卵巢癌。北投健康管理醫院沈彥君主任醫師指出，雖然它們背後致病因素不同，但都有1共同特點，即發病早期幾乎沒有症狀，往往發現時多半已為晚期，已錯失治療先機。

根據衛福部公布的10大癌症死亡率排行，依序為氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌。其中，肺癌持續位居第一，並與肝癌已連續43年排名前2名。

值得注意的是，沈彥君表示，第5名的前列腺癌（攝護腺癌）、第7名的胰臟癌及第10名的卵巢癌，長期以來有排名往前的趨勢，且它們與第1名的肺癌都有1共同特點，即發展早期幾乎沒有症狀，若無定期健康檢查習慣，當發現時多半已為晚期，已錯失治療先機，從而導致死亡率提升。

針對攝護腺癌、胰臟癌及卵巢癌3種癌症，沈彥君分別一一說明。首先，攝護腺癌為男性專屬癌症，好發於60～80歲，常見致病成因包括荷爾蒙、高脂飲食和家族遺傳等。其生長速度較其它癌症緩慢，早期發現不易，容易被當作良性攝護腺肥大而輕忽，常見等到轉移至骨骼，引發下背痛，或是無法舒緩莫名長期疼痛，才進一步就醫檢查。

其次是胰臟癌，沈彥君表示，又有「癌王」之稱，好發於60歲以上族群，相關的風險因素包括吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等。發生率不高，但等到有明顯症狀恐已發展至中晚期，此時癌細胞往往已侵犯到鄰近組織或已轉移，此時才可能出現像是體重減輕、食慾不振、腹部不適，而這些症狀也易被誤認為腸胃問題，從而拖延治療時機。

再來是好發於更年期後女性的卵巢癌，然而，沈彥君指出，隨著晚婚、晚生子的人或不生育的趨勢增多，都有可能增加罹病風險。她提到，早期卵巢癌大多沒有症狀，即便有症狀，如腹脹、脹氣、噁心、易飽足感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，也容易讓人誤會是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌的期別，可能已發展至第3期或第4期。

及早篩檢是降低死亡率的有效方式，沈彥君建議，攝護腺癌可利用PSA（攝護腺特異抗原指數）血液檢測並搭配攝護腺磁振造影檢查，進一步評估攝護腺是否有腫瘤，或至泌尿科就診安排切片檢查。而胰臟癌則可透過零輻射磁振造影進一步檢查，會比腹部超音波檢查更為全面。

至於卵巢癌，沈彥君表示，可透過骨盆腔超音波和腫瘤標記CA125檢驗，也可再加上零輻射磁振造影檢查。建議超過40歲以上的女性每年應定期安排婦科檢查與骨盆腔檢查，高危險族群可提早至30歲每半年至1年安排定期檢查。