因應今（30）日起「道路交通管理處罰條例」相關罰則採用新制，新北市土城警規畫專案勤務，針對「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」等違規加強取締，上午9時許在土城中央路、中正路口開出新北市第一張機車不停讓行人的違規罰單，將處1200元以上6000元以下罰鍰。

土城分局表示，交通部完成修法並自今日實施，駕駛汽機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並記點3點、且須參加道安講習3小時；導致受傷或死亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照，亦須參加道安講習3小時。

取締標準在人行道未停讓行人部分，仍維持現行車輛與行人間隔1個車道寬（約3公尺）距離標準。警方將依違規熱時、熱點持續規畫警力加強「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」取締，期以強力執法量能，深化用路人行經路口應停讓行人之觀念，降低路口事故發生。