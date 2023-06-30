表彰台大實驗林長期維護台灣森林保育，中央大學特以小行星銘版感謝其付出。（中央大學提供／李侑珊台北傳真）

為表彰2008年10月20日由中央大學天文所鹿林天文台觀測員蕭翔耀及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現「台大實驗林小行星」，中央大學今（30）日在台大生物資源暨農學院實驗林管理處74周年處慶上，舉行「台大實驗林小行星」頒贈儀式，將編號528489的「台大實驗林小行星」致贈給台大實驗林管理處處長蔡明哲，彰顯台大實驗林對於本土森林生態保育的貢獻。

「台大實驗林小行星」大小約1公里，繞行太陽一圈的軌道週期為3.37年，離太陽最近時的近日點為2.81億公里，最遠時的遠日點為3.93億公里，目前運行到獅子座。

而台大實驗林成立於1902年，位於台灣中部，範圍橫跨南投鹿谷、信義、水里3個鄉鎮，地形從海拔220米上升到玉山主峰海拔3952米，佔地3萬2764公頃，約占台灣全島的1％，地理環境高溫多雨、海拔差距大等因素，造就多樣的生物棲息環境。

森林乃國家命脈，林地攸關社稷安危，台大實驗林以森林永續經營為最高目標。中央大學今年更開設超過700門SDGS永續相關課程，培養學生議題分析、創意思考、跨域整合以及社會實踐能力。兩校對於永續發展方向一致，致力長期在永續發展實踐上，持續匯聚量能。

中央大學副校長許秉瑜表示，台灣的森林幾乎涵蓋北半球所有的森林種類，其珍稀性需要人們的愛護及重視，而台大實驗林在生態保育及學術研究皆不遺餘力，長年致力於永續發展實踐並維護森林生態的貢獻。近年來更造林撫育超過450公頃，期許此次頒贈小行星能讓這理念高掛天空，讓台灣森林保育的信念傳承下去。

中央大學提到，鹿林天文台地處台大實驗林轄區，擁有得天獨厚的自然環境。2006年啟動的「鹿林巡天計畫」，不但曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現了800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。期許透過小行星的命名與頒贈，讓台灣更能展露獨特價值。