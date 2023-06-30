茂管處表示，遊客凡於7月1日起至9月30日，到指定景點憑門票即享免費冰品兌換卷，讓大家夏季清涼一夏！（茂管處提供／林雅惠傳真）

茂林國家風景區管理處為推廣高雄及轄區觀光圈，在疫後時期以產業跨界結盟行銷，橫跨通路、旅遊、美食、餐飲及冰品等，捲動夏季觀光熱潮，遊客凡於7月1日起至9月30日，到指定景點憑門票即享免費冰品兌換卷，讓大家夏季清涼一夏！

茂管處表示，活動自7月1日起至9月30日止，民眾只要憑指定付費景點票根向各售票單位兌換冰（飲）品電子券，1人次1份（依票面為準）；現場掃描QR code就可兌換等值50元冰（飲）品1份。

茂管處指出，此次合作的付費據點包括：藤枝國家森林遊樂區、義大遊樂世界、美濃客家文物館、寶來花賞公園、賽嘉樂園、涼山遊憩區、台灣觀巴（霧台＋茂林線）、台灣好行（508神山線及185可愛咖沿山線）等，數量有限，送完為止。

茂管處也在活動開跑首日（7月1日）於高雄遠百廣場舉辦涼品快閃活動，廣邀高雄觀光圈業者及特色攤販，聯手推出「涼品」市集，現場還有趣味闖關享冰品活動，邀請民眾前來高雄遠百廣場，涼爽Chill一夏。

茂管處邀請全國各地的朋友，今年暑假到茂林一起清涼呷冰，有關活動詳情及旅遊資訊請上「Fun心遊茂林」粉絲專頁活動專區（https://reurl.cc/QX5aa9 ）查詢。