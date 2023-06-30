初代未拆封iPhone有望再次突破歷史新高拍賣價，相當罕見的4GB版本上看10萬美元（約新台幣311萬）而委託拍賣的賣家正是蘋果最初工程團隊的成員。

Business insider報導，蘋果在2007年推出第一款iPhone手機，當時有4GB及8GB兩種版本，零售價是599美元，當時消費者多半購買8GB型號，使得蘋果很快就停產4GB版本，隨後也被16GB取代，這也讓4GB版本變得相當稀有。

去年10月第一款未拆封8GB第一代iPhone拍賣價為3.9萬美元（約新台幣121萬）今年2月同樣的8GB iPhone進行拍賣，價格漲至6.3萬美元（約新台幣196萬）已經創下了新高紀錄。

如今，更為罕見的4GB登上拍賣場，外界看好價格將繼續往上衝，美國LCG拍賣行創辦人蒙特羅（Mark Montero）表示，「我們與所有自認擁有初代未拆封iPhone的持有者聯繫，這台應該是唯一的未拆封4GB產品。」

蒙特羅提到，「根據我們最近創下的銷售紀錄，以及4GB版本可能比8GB版本稀有20倍的事實，如果創下新的銷售紀錄，我們不會感到驚訝。」