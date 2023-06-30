遭光芒好手迪亞茲（Yandy Diaz）中斷連2年美聯明星賽先發一壘手位置，藍鳥重炮手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）今（30日）宣布重返全壘打大賽，也是他相隔3年再度參賽，談到參與今年全壘打大賽的動機，小葛瑞洛簡短回應，「這是來自家人的要求。」

小葛瑞洛自2021年起，連續2屆擔任明星賽美聯先發一壘手，但今年球季迪亞茲強勢竄出，加上小葛瑞洛過往最具優勢的全壘打產量，相比之前效率下滑不少，儘管在第一階段仍獲一壘手最高票，最終決選時刻仍遭迪亞茲迎頭趕上，無緣連3季以先發之姿登上明星賽舞台。

以小葛瑞洛的數據，用替補身分進入明星賽仍是十拿九穩，但他仍決定先以全壘打大賽試試打擊手感，2019年當時仍是新秀的小葛瑞洛，在全壘打大賽狂轟猛炸，準決賽對上彼德森（Joc Pederson）敲出多達40轟，儘管冠軍賽中敗給阿隆索（Pete Alonso）屈居亞軍，但小葛瑞洛整個賽會仍以創紀錄的91轟，將自己寫進史冊。

2021年以單季48轟奪下大聯盟全壘打王，小葛瑞洛過去2個賽季也有80轟的量能，今年出賽79場卻只有12發全壘打，並列美聯第25位，小葛瑞洛絕對想透過全壘打大賽一吐怨氣，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）將再次替小葛瑞洛餵球。其他確定的參賽者有道奇貝茲（Mookie Betts）、水手J-Rod（Julio Rodriguez）。