【全程字幕】陳建州涉性騷該辭PLG執行長？ 籃球迷連勝文發聲了 @ChinaTimes

藝人陳建州接連遭大牙周宜霈及「微風女神」郭源元指控性騷，陳建州雖否認犯行，仍引發議論。由於陳建州為台灣職籃P. LEAGUE+執行長，熱愛籃球的國民黨副主席連勝文被問及是否認為陳該請辭執行長職位一事時，他呼籲PLG別因為個人爭議影響台灣未來籃球發展。

陳建州近日連續遭控性騷，陳建州和妻子范瑋琪28日雙雙透過律師表示將以民事訴訟的方式提告大牙，要求對方賠夫妻倆1000萬元台幣並發道歉文。針對陳建州陷性騷風暴，P. LEAGUE+聯盟日前表示，目前一切照舊，如果有進一步消息會再通知。

據《ETtoday新聞雲》報導，連勝文今參與國民黨智庫舉行「台灣職籃的今日、明日與未來」座談會時，被問及是否認為陳建州要先請辭執行長職位，連勝文強調，不論PLG怎麼處理，都希望不要因為個人爭議去影響台灣未來籃球發展，因為這對球迷而言，是令人難過的事。

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