國道3號北向大溪路段58公里處，今日上午發生5車連撞事故，造成一名48歲陳姓女乘客輕傷送醫治療，一度造成後方車流回堵，事故現場已排除，經檢測駕駛人均無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

國道警方表示，今日上午8時25分許，國道3號北向58公里大溪路段，1輛小客車、3輛小貨車及1輛大貨車，共5輛車發生連環撞交通事故。范男駕駛大貨車撞擊前方1部大貨車、2部小貨車、1部小客車肇事後，范男駕駛的大貨車再衝撞內側護欄後，大貨車橫停在車道，此事故造成小客車陳姓乘客受輕傷送醫治療。

國道警方說明，現場加上其他事故車輛共占用3線車道，剩外側1線車道可供通行，造成後方車流壅塞回堵，事故現場於上午10時21分排除，經酒測駕駛人皆無飲酒情形。

國道警方呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照，尤其天候不佳更要安全距離保持好，養足精神上國道，遵守速限，避免事故發生。