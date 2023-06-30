台電台南區處邀醫療、旅館、民宿、零售業等高壓用戶討論節電。(台電台南區處提供／曹婷婷台南傳真)

進入夏天用電高峰，日前商店、民宿林立的國華商圈就傳出端午連假2天數度跳電，台電台南區處也首度針對醫療、旅館、民宿、零售業舉辦座談會，並派出逾50 位節電推廣專員提供「桌邊服務」，讓各產業用電戶選用最適合自身使用的時間電價方案，也能從後續節電過程得到實際電費折扣。

台電台南區處表示，過去節電相關座談會邀集對象以傳統產業為主，這次則針對醫療、旅館、民宿、零售業的高壓用戶，契約容量均達到 500 瓩以上，因這些產業用電習慣如能調整而節省電費的話，減低營業成本，可望回饋到民眾身上，民眾將更有感。

台電台南區處指出，此次特別將「時間電價新時間帶措施」和「需量反應負載管理措施」等用電自主管理的做法，推向各產業並提供與會業者適合的「新尖、離峰時間電價」方案。

此外，座談會還介紹產程可移轉用電時間的應用方式，協助廠商透過各項因應措施及用電自主管理，能在夏季用電高峰期把用電高峰轉移至電價計費較低時間，減少電費支出，也同時能抑低夏季用電尖峰負載，並因應各產業用電習慣不一的情形，針對個別需求做說明與診斷。

台電台南區處長黃明舜表示，配合再生能源發展政策，太陽光電占比逐 年增加，同時也帶來夜間尖峰課題，過去電力系統尖載時間已從白天中午時段 挪移至傍晚4點到晚間10點，因此，電力系統需求面管理也須相應調整。

民眾若對「新尖、離峰時間電價」方案有任何問題，都可洽詢台電公司各地服務中心或服務所尋求專人解說服務，或透過台電1911客服專線詢問。