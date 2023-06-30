根據Dealogic截至6月29日的數據，由於高利率和美國債限危機削弱交易意願，今年第二季的併購交易總額來到7328.2億美元，較去年同期的1.14兆美元大幅減少。

Weil, Gotshal & Manges LLP律師事務所企業部董事長Michael Aiello表示，全球不確定性對併購活動造成最大的影響，局勢不明就是讓人無法放心，說出「我要放棄一項交易」比較容易，沒有人會因為放棄一項交易而被開除。

與第一季的6013.2億美元相比，第二季的全球併購活動有所回溫，這給那些認為併購市場已經開始復甦的人帶來一些樂觀的理由。

投銀Lazard Ltd總裁Raymond McGuire表示，併購交易正在觸底，我們將看到策略性的活動增加。

根據Dealogic的數據，美國第二季併購交易額年減30%，為3,184億美元，歐洲和亞太地區的併購額分別下滑49%和24%。

美銀全球併購部門董事長Steve Baronoff表示，人們傾向於只看前一年，但如果你觀察10年或20年期間的活動，我們所處的併購環境雖然不像2021年那樣炙熱，但也絕非是個「垂死掙扎」的併購市場。