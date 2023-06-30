桃園市大溪民宅2月多發生一起「女女戀」因情變鬧分手，鄧姓女子憤而潑汽油並引燃，造成游姓女子的3歲女兒當場死亡。（警方提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大溪民宅2月多發生一起「女女戀」因情變鬧分手，31歲游姓女子與25歲鄧姓女友人鬧分手，2人意見不合爭執下，鄧女竟恐嚇「要燒死你全家」，幾日後真的買汽油縱火，造成游女3歲女兒全身90％燒傷，當場死亡。檢方表示，經起訴審議會議後，認為鄧女涉犯家庭暴力殺人罪嫌重大，今天將其起訴。

檢方調查發現，游姓女子與其3歲女兒和鄧姓女友，自2020年9月起共同居住在大溪區一處3樓加蓋鐵皮民宅內，游女與鄧女交往期間，曾因前男友廖姓男子來探視3歲女兒起爭執，當時鄧女就恐嚇要燒死游女全家。鄧女於1月26日前往加油站、持寶特瓶購買汽油，返家後至游女父母房內潑灑汽油，經游女詢問後，鄧女於通訊軟體上坦承「對，我要把你家炸了」，隨後鄧女將剩下的汽油藏在3樓倉庫內。

2人又鬧分手，游女要求鄧女搬離住家，鄧女不從，再加上鄧女要查看游女的手機遭拒，再度發生爭執，鄧女於2月7日早上9點50分許，至3樓拿出剩下的汽油，折返游女與其女兒的房間並將汽油潑灑到身上、周邊，再持打火機引燃，火勢迅速燃燒游女與其女兒，游女跑到1樓浴室沖水自救，隨即返回3樓欲營救女兒卻遭鄧女阻攔，造成游女3歲女兒的頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，因燒灼傷、窒息當場死亡。

檢方今天偵結，經起訴審查會議後，認為鄧女罪嫌重大，依國民法官法提起公訴。檢方認為，鄧女涉犯家暴防制法、殺人、恐嚇危害安全、放火燒毀現供人使用的住宅建築物等罪嫌，共計4個罪名，請法院從一重的殺人罪處斷。另外，游姓死者為未滿7歲的兒童，也請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至二分之一。