Fed上一次升息是在5月，當時利率上調至5到5.25％區間，寫下16年高點。Fed在6月稍早的會議決定利率維持不變，當時鮑爾就已暗示可能在7月25到26日的決策會議再度升息。

鮑爾29日（周四）在馬德里一場座談會表示，「我們承諾的並不是升息的次數，而是具有足夠限制性的政策，能使通膨降至2％。」

鮑爾提到，現在的問題是，「這樣的政策是否足夠緊縮？」他與同事「幾乎一致...認同我們需要採取更多行動以達到緊縮政策水的程度」。