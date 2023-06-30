Fed上一次升息是在5月，當時利率上調至5到5.25％區間，寫下16年高點。Fed在6月稍早的會議決定利率維持不變，當時鮑爾就已暗示可能在7月25到26日的決策會議再度升息。
鮑爾29日（周四）在馬德里一場座談會表示，「我們承諾的並不是升息的次數，而是具有足夠限制性的政策，能使通膨降至2％。」
鮑爾提到，現在的問題是，「這樣的政策是否足夠緊縮？」他與同事「幾乎一致...認同我們需要採取更多行動以達到緊縮政策水的程度」。
美聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，繼續放慢升息速度是合理的，Fed官員正試圖尋找一個可以抑制經濟活動和通膨、但又不會引發不必要經濟疲軟的利率水位。
Fed上一次升息是在5月，當時利率上調至5到5.25％區間，寫下16年高點。Fed在6月稍早的會議決定利率維持不變，當時鮑爾就已暗示可能在7月25到26日的決策會議再度升息。
鮑爾29日（周四）在馬德里一場座談會表示，「我們承諾的並不是升息的次數，而是具有足夠限制性的政策，能使通膨降至2％。」
鮑爾提到，現在的問題是，「這樣的政策是否足夠緊縮？」他與同事「幾乎一致...認同我們需要採取更多行動以達到緊縮政策水的程度」。
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